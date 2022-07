Il divorzio dei Moser: c’è chi dà la colpa ai Rodriguez (Di giovedì 14 luglio 2022) Tre mesi fa, Francesco Moser, parlando con alcuni giornalisti che conosce da anni ( come si legge in uno degli ultimi articoli del Corriere della sera), aveva smentito le voci secondo le quali, lui e sua moglie, erano in crisi. Immaginare che un matrimonio, possa terminare dopo quasi 42 anni di unione non è semplice ma a quanto pare, succede anche alle coppie più affiatate. Ieri la notizia ufficiale: dopo la separazione, il divorzio per Francesco Moser e sua moglie, Carla Merz. Il day after, ovviamente, sulla stampa, ci si interroga sui motivi di questa separazione. Tutte cose e questioni che solo i diretti interessati conoscono ma le ipotesi si susseguono e nelle ultime ore, si è fatta strada una voce molto insistente. Tra i motivi del malcontento di Carla, che amava la tranquillità della vita in Trentino con la sua famiglia, ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 luglio 2022) Tre mesi fa, Francesco, parlando con alcuni giornalisti che conosce da anni ( come si legge in uno degli ultimi articoli del Corriere della sera), aveva smentito le voci secondo le quali, lui e sua moglie, erano in crisi. Immaginare che un matrimonio, possa terminare dopo quasi 42 anni di unione non è semplice ma a quanto pare, succede anche alle coppie più affiatate. Ieri la notizia ufficiale: dopo la separazione, ilper Francescoe sua moglie, Carla Merz. Il day after, ovviamente, sulla stampa, ci si interroga sui motivi di questa separazione. Tutte cose e questioni che solo i diretti interessati conoscono ma le ipotesi si susseguono e nelle ultime ore, si è fatta strada una voce molto insistente. Tra i motivi del malcontento di Carla, che amava la tranquillità della vita in Trentino con la sua famiglia, ci ...

