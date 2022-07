"Genio, non capisci che Di Battista...": Gaia Tortora spiega come Conte si è suicidato (Di giovedì 14 luglio 2022) Forse a Giuseppe Conte non è ben chiaro cosa lo aspetta se il Movimento 5 stelle va a casa. E a spiegarglielo, con un tweet al vetriolo è Gaia Tortora, conduttrice del TgLa7 e di Omnibus: "Geniale mossa di Conte che sta portando acqua al mulino di Dibba", commenta ironica in un post pubblicato sui social. "Perché in caso un attimo dopo è chiaro che l 'avvocato sarà accompagnato alla porta. #crisidigoverno #genius", affonda la Tortora. E non è l'unica a pensarla così. Matteo Renzi, che in politica ci vede lungo, ieri 13 luglio, commentando la crisi innescata dai Cinque stelle ha osservato al Tg2Post, su Rai due: "È un dibattito lunare, stiamo dietro al Sor Tentenna Giuseppe Conte. Non si capisce che vuole fare. Vuole uscire? Vada, ciao ciao. È una situazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Forse a Giuseppenon è ben chiaro cosa lo aspetta se il Movimento 5 stelle va a casa. E arglielo, con un tweet al vetriolo è, conduttrice del TgLa7 e di Omnibus: "Geniale mossa diche sta portando acqua al mulino di Dibba", commenta ironica in un post pubblicato sui social. "Perché in caso un attimo dopo è chiaro che l 'avvocato sarà accompagnato alla porta. #crisidigoverno #genius", affonda la. E non è l'unica a pensarla così. Matteo Renzi, che in politica ci vede lungo, ieri 13 luglio, commentando la crisi innescata dai Cinque stelle ha osservato al Tg2Post, su Rai due: "È un dibattito lunare, stiamo dietro al Sor Tentenna Giuseppe. Non si capisce che vuole fare. Vuole uscire? Vada, ciao ciao. È una situazione ...

