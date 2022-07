Esordio vincente per Fabbiano e Balzerani a Kassel (Di giovedì 14 luglio 2022) Il 33enne di Grottaglie e il 23enne reatino hanno superato i rispettivi incontri di primo turno del 25mila dollari tedesco. Altri sei i portacolori vittoriosi nella giornata di mercoledì nei tornei ITF maschili in giro per il mondo Leggi su federtennis (Di giovedì 14 luglio 2022) Il 33enne di Grottaglie e il 23enne reatino hanno superato i rispettivi incontri di primo turno del 25mila dollari tedesco. Altri sei i portacolori vittoriosi nella giornata di mercoledì nei tornei ITF maschili in giro per il mondo

Pubblicità

QuiMediaset_it : Esordio vincente per la nuova edizione di @radionorba Cornetto #battitilive leader della serata sul pubblico att… - Trmtv : Esordio vincente per le azzurrine del Volley under 21 ad Andria. Vincono per 3 set 1 contro l’Ucraina - simonabastiani : #Volley Esordio vincente della Nazionale Under 22 maschile ai Campionati Europei di categoria che hanno preso il vi… - BlunoteWeb : Volley: Europei U21F in Puglia, esordio vincente per l’Italia - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: #Canale5 il pubblico premia in preserale lo speciale #Mediaset - Serata con la stampa: lo spettacolo di lancio della nu… -