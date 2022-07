Drone Usa uccide il leader Isis in Siria (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver messo a segno un nuovo colpo contro lo Stato islamico: con un Drone hanno infatti ucciso Maher al-Agal, capo dell'organizzazione in Siria e uno dei principali leader del Califfato nella regione. Nel raid, avvenuto nel nord-ovest del Paese, nell'area di Jindaryis, a 56 chilometri da Aleppo, « è rimasto seriamente ferito anche un suo vice e collaboratore». Secondo quanto dichiarato, Al-Agal che è stato colpito mentra era in sella ad una moto « era responsabile di aver perseguito in modo aggressivo lo sviluppo delle reti dell'Isis al di là dei confini di Iraq e Siria». Per Joe Buccino portavoce del Comando combattente unificato delle forze armate degli Stati Uniti (Centcom): «L'eliminazione di questo leader dell'Isis distruggerà ... Leggi su panorama (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver messo a segno un nuovo colpo contro lo Stato islamico: con unhanno infatti ucciso Maher al-Agal, capo dell'organizzazione ine uno dei principalidel Califfato nella regione. Nel raid, avvenuto nel nord-ovest del Paese, nell'area di Jindaryis, a 56 chilometri da Aleppo, « è rimasto seriamente ferito anche un suo vice e collaboratore». Secondo quanto dichiarato, Al-Agal che è stato colpito mentra era in sella ad una moto « era responsabile di aver perseguito in modo aggressivo lo sviluppo delle reti dell'al di là dei confini di Iraq e». Per Joe Buccino portavoce del Comando combattente unificato delle forze armate degli Stati Uniti (Centcom): «L'eliminazione di questodell'distruggerà ...

