Draghi: il governo crolla se M5S non vota la fiducia su Dl Aiuti (Di giovedì 14 luglio 2022) Sarebbe pronto a lasciare la presidenza del Consiglio e il premier Mario Draghi, a condizione che al Senato il gruppo del M5S non voti la fiducia al Dl Aiuti. Critico per il movimento pentastellato e per il suo leader Conte la misura del decreto che approverebbe la costruzione del termovalorizzatore nella capitale. Secondo Giuseppe Conte “non siamo disponibili a concedere cambiali in bianco, le dichiarazioni di intenti non bastano” recriminando a Draghi le “insufficienti” aperture verso le politiche del Movimento. Di ieri anche la telefonata tra il premier e Conte: “se non votate la fiducia,” annuncia Draghi, “non sono disponibile ad andare avanti.” Nei giorni precedenti il premier aveva sottolineato l’insostenibilità di un governo che va avanti ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Sarebbe pronto a lasciare la presidenza del Consiglio e il premier Mario, a condizione che al Senato il gruppo del M5S non voti laal Dl. Critico per il movimento pentastellato e per il suo leader Conte la misura del decreto che approverebbe la costruzione del termovalorizzatore nella capitale. Secondo Giuseppe Conte “non siamo disponibili a concedere cambiali in bianco, le dichiarazioni di intenti non bastano” recriminando ale “insufficienti” aperture verso le politiche del Movimento. Di ieri anche la telefonata tra il premier e Conte: “se nonte la,” annuncia, “non sono disponibile ad andare avanti.” Nei giorni precedenti il premier aveva sottolineato l’insostenibilità di unche va avanti ad ...

