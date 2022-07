Dl aiuti, il Senato conferma la fiducia con 172 sì. Il M5s non partecipa al voto (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo aver incassato il voto di fiducia al Senato sul Dl aiuti, con 172 voti favorevoli, 39 contrari e l’astensione di tutto il M5s, inclusi i ministri pentastellati, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi per salire al Quirinale per discutere con il presidente Mattarella, che in queste ore è alle prese con il tentativo di scongiurare il rischio di dimissioni del premier. Il presidente del Consiglio ha finora dichiarato di non essere disponibile a formare una nuova maggioranza senza i Cinque Stelle, non è chiaro se accetterà di fare una verifica dell’attuale maggioranza, ammesso (ma non concesso) che tutti gli altri partiti sostengano questa strada. Quanto al voto a Palazzo Madama, nessun Senatore del M5s ha partecipato al ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo aver incassato ildialsul Dl, con 172 voti favorevoli, 39 contrari e l’astensione di tutto il M5s, inclusi i ministri pentastellati, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi per salire al Quirinale per discutere con il presidente Mattarella, che in queste ore è alle prese con il tentativo di scongiurare il rischio di dimissioni del premier. Il presidente del Consiglio ha finora dichiarato di non essere disponibile a formare una nuova maggioranza senza i Cinque Stelle, non è chiaro se accetterà di fare una verifica dell’attuale maggioranza, ammesso (ma non concesso) che tutti gli altri partiti sostengano questa strada. Quanto ala Palazzo Madama, nessunre del M5s hato al ...

