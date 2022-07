D'Incà tenta il salvataggio in extremis, Draghi lo ferma. Game over (Di giovedì 14 luglio 2022) Il ministro tenta di disinnescare la crisi di governo, ma il premier è irremovibile: non si può andare avanti con un governo che nei fatti è già sfiduciato. In Senato si va al voto di fiducia Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 luglio 2022) Il ministrodi disinnescare la crisi di gno, ma il premier è irremovibile: non si può andare avanti con un gno che nei fatti è già sfiduciato. In Senato si va al voto di fiducia

