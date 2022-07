Dalla piazza alla banca | i cinesi che smettono di pagare i mutui

(Di giovedì 14 luglio 2022) Chissà se c’è di mezzo la crisi di liquidità esplosa nei giorni scorsi, in tutto il suo dramma. Oppure l’ormai endemica sfiducia del mercato verso il comparto immobiliare, devastato dagli scandali che portano il nome di Evergrande, Shimao e persino Fosun. Fatto sta che in Cina un numero sempre crescente di proprietari ha deciso di rifiutarsi dilegati ai progetti rimasti incompiuti, consegnati in ritardo, oppure puntualmente ma immediatamente deprezzati a causa della crisi del mattone e dei suoi colossi. Aggravando i già gravi problemi immobiliari del Paese e alimentando il timore che la crisi si estenda al sistema finanziario in generale. Come raccontato a più riprese da Formiche.net, all’origine della bolla immobiliare cinese c’è la realizzazione forsennata di interi quartieri, quando non vere e proprie città, da parte dei colossi del ...

Pubblicità

marattin : Ieri a Milano a Piazza Affari al “Tax Day” organizzato dallo studio DLA Piper. Con il presidente di @Assolombarda A… - sbonaccini : Bologna dà il benvenuto alla nuova Piazza Lucio Dalla. Presente all’inaugurazione anche Gianni Morandi. - sbonaccini : Sta per nascere a Bologna una nuova piazza dedicata a Lucio Dalla. Un omaggio più che meritato. - FedericoVice99 : RT @CosmaYDamiano: 'Il premier guarda dalla finestra, ripensa ai giorni a Francoforte, lo spread una montagna russa senza fine, il banchier… - LiviaMariaDani2 : RT @Silvestroninews: Oggi Giorgia Meloni alle 18:00 interviene dalla piazza di Palombara per chiedere #ElezioniSubito Vi aspettiamo https:… -

il Resto del Carlino

Il differenziale è in tensione finprima parte della seduta, dopo le dichiarazioni del ... A piccoAffari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 3,68%, proseguendo la serie di quattro ......sottosegretaria al Commercio estero Penny Mordaunt. I due si confermano come i più probabili candidati alla sfida finale per la guida dei Tories. La ministra degli Esteri Liz Truss si... Ex Serafini, dubbi sul restyling "Progetto sganciato dalla piazza" L’intervento ha portato all’identificazione di circa 250 persone, molte delle quali gravate da precedenti La Polizia di Stato, al fine di prevenire e contrastare situazioni di illegalità che si posson ...«Se per ricollocare al suo posto il lampione, posto sul marciapiede dell'aiuola centrale, che era rimasto coinvolto in un incidente automobilistico, ci sono voluti oltre due mesi, per ...