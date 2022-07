Crisi governo, la diretta. Senato, via libera alla fiducia con 172 sì. M5S non vota: «Difendiamo la nostra dignità». Draghi al Colle, colloquio di un'ora con Mattarella (Di giovedì 14 luglio 2022) Il governo è ad un passo dalla Crisi. E Mario Draghi già oggi potrebbe rassegnare le sue dimissioni. «Non siamo disponibili a concedere cambiali in bianco, le dichiarazioni di intenti non... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilè ad un passo d. E Mariogià oggi potrebbe rassegnare le sue dimissioni. «Non siamo disponibili a concedere cambiali in bianco, le dichiarazioni di intenti non...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - CaneMohi : RT @Ioebasta_17: Il governo è in crisi, ma pure io non scherzo. - MontroneGrazia : @sole24ore Ma questi hanno capito che hanno aperto una crisi di governo? E che forse non ci sarà più Draghi e quindi nessun salario minimo? -