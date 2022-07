Alessia Marcuzzi svela gli attuali rapporti con Mediaset dopo il passaggio in Rai

(Di giovedì 14 luglio 2022)torna in televisione dal prossimo 22 novembre. La celebre conduttrice, lasciata, si lancia in una nuova avventura sulla seconda rete di Casa Rai conducendo “Boomerissima”. Intervistata tra le pagine di Nuovo, racconta come sono glicon l’azienda per la quale ha lavorato per molti anni.in che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

torna in televisione dal prossimo 22 novembre. La celebre conduttrice, lasciata Mediaset, si lancia in una nuova avventura sulla seconda rete di Casa Rai conducendo "Boomerissima" . ...Quali sono i rapporti oggi trae Mediaset Si sapeva già che tra la conduttrice e l'azienda per la quale ha lavorato per decenni c'è stata una separazione consensuale, per così dire. Nessuna battaglia, nessuna ...Alessia Marcuzzi svela in che rapporti è rimasta con Mediaset dopo il suo passaggio ufficiale sulla seconda rete di Casa Rai.Un addio arrivato dopo 25 anni insieme, un anno di stop e adesso l'approdo su Rai Due: le parole di Alessia prima del ritorno in tv ...