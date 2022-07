Al via progetto di collaborazione Gemelli-Asl Roma 1 contro l'herpes zoster (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Vaccinare direttamente nei reparti e negli ambulatori i pazienti immunodepressi a rischio di herpes zoster. Per la prima volta è da oggi possibile nel Lazio grazie a un virtuoso esempio di collaborazione territorio-ospedale realizzato tra la Asl Roma 1 e la Fondazione Policlinico Gemelli. Obiettivo: offrire gratuitamente la vaccinazione anti varicella zoster ai pazienti più fragili, che si trovino già in ospedale - nei reparti, in day-hospital o negli ambulatori - per altri motivi. Per questo progetto la Asl Roma1 ha messo a disposizione gratuitamente del Gemelli una prima fornitura di 200 vaccini anti-zoster, mentre i medici di varie unità operative del policlinico ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022), 14 lug. (Adnkronos Salute) - Vaccinare direttamente nei reparti e negli ambulatori i pazienti immunodepressi a rischio di. Per la prima volta è da oggi possibile nel Lazio grazie a un virtuoso esempio diterritorio-ospedale realizzato tra la Asl1 e la Fondazione Policlinico. Obiettivo: offrire gratuitamente la vaccinazione anti varicellaai pazienti più fragili, che si trovino già in ospedale - nei reparti, in day-hospital o negli ambulatori - per altri motivi. Per questola Asl1 ha messo a disposizione gratuitamente deluna prima fornitura di 200 vaccini anti-, mentre i medici di varie unità operative del policlinico ...

