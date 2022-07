Whitemary | una «radio» sulla pista da ballo

Pubblicità

Parkett - Exploring Electronic Music

Ironica e istrionica, Margherita non smette mai di interrogarsi su cosa significhi essere... Bawrut,, Foresta e Lorenzo BTW, oltre allo stesso Populous. Nel frattempo, ha firmato per ...Esattamente come il suo album d'esordio Radio, travolgente, adrenalinico, impossibile da ascoltare rimanendo fermi,mina di energia pura che spacca il dancefloor. Fa parte ... Radio Whitemary : il nuovo album d'esordio di Whitemary per 42 Records - Parkett Radio WHitemary è il nuovo e attesissimo album d'esordio di Whitemary per 42 Records, travolgente, adrenalinico, impossibile da ascoltare rimanendo fermi.Ecco la nostra selezione dei dischi più interessanti usciti nei primi sei mesi dell’anno. Da Fibra ai Calibro, dal successo di Lazza all'underground di Whitemary, questi album hanno lasciato un segno ...