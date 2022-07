"Vaccino invasivo del dna". E la giudice reintegra la psicologa no-vax

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La dottoressa potrà tornare al lavoro nonostante non sia vaccinata, come invece previsto per legge. Le motivazioni lasciano allibiti: "A tutt'oggi non si conoscono i componenti dei sieri"

Era stata sospesa dal suo Ordine professionale perché non in regola con l'obbligo vaccinale imposto per legge a tutte le professioni sanitarie. Una psicologa toscana, però, potrà tornare al lavoro ...