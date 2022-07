Ucraina | Ses | ' 48ma vittima ritrovata a Chasiv Yar è una donna | era sotto edificio a 5 piani' **

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Quello che ha portato il bilancio delle vittime a 48 a Chiasiv Yar, nella regione del Donetsk, è il ritrovamento del corpo di una, recuperato dalle macerie di una cinque. Lo riporta il canale ucraino Suspilne, citando il Ses, il Servizio Nazionale per le Emergenze. Secondo quanto riferito dal Ses, l'analisi dei detriti nella zona è ancora in corso.

Lo ha comunicato il portavoce del Servizio statale dell'per le emergenze () all'emittente Suspline. 14:46 L'allarme del Papa: "Rischiamo di precipitare nella terza guerra mondiale" Papa ...Continuano i bombardamenti della Russia nella regione orientaledi Donetsk. Sono almeno 15 ... Lo ha riferito il servizio ucraino per le emergenze, citato da Suspilne. Mosca afferma che le ... Ucraina, Russia, ultime news di oggi: Russia bombarda il Donetsk La portavoce del Servizio nazionale ucraino per le emergenze nelle regione di Donetsk racconta come ha fronteggiato la tragedia della palazzina di Chasovy Yar colpita da un raid russo la sera del 9 lu ...(Adnkronos) - "Al nostro arrivo, subito dopo il raid abbiamo trovato una situazione drammatica: erano venute giù due ali di un condominio e ci siamo messi subito al lavoro, per salvare i superstiti".