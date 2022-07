Ucraina: Kiev, 'russi hanno colpito Mykolaiv con 28 razzi, 5 morti' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kiev, 13 lug. (Adnkronos) - I russi hanno colpito varie aree della regione di Mykolaiv con 28 razzi, danneggiato un ospedale ed edifici residenziali e, secondo i dati preliminari, cinque persone sono rimaste uccise. Lo ha comunicato il vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Kyrylo Tymoshenko. "A partire da questa mattina - ha scritto su Telegram - il nemico ha sparato 28 missili in vari insediamenti. Cinque civili sono rimasti uccisi. Un ospedale ed edifici residenziali sono stati danneggiati. Ci sono stati anche spari di artiglieria nel distretto di Vitovsk". Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022), 13 lug. (Adnkronos) - Ivarie aree della regione dicon 28, danneggiato un ospedale ed edifici residenziali e, secondo i dati preliminari, cinque persone sono rimaste uccise. Lo ha comunicato il vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Kyrylo Tymoshenko. "A partire da questa mattina - ha scritto su Telegram - il nemico ha sparato 28 missili in vari insediamenti. Cinque civili sono rimasti uccisi. Un ospedale ed edifici residenziali sono stati danneggiati. Ci sono stati anche spari di artiglieria nel distretto di Vitovsk".

