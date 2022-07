Traffico Roma del 13-07-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione disagi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente provoca code tra via Ostiense via Ardeatina in carreggiata interna code a tratti sono segnali tra Casilina e Ardeatina per un altro incidente si sta in coda sull’autostrada dell’ aeroporto di Fiumicino tra l’uscita dellaCivitavecchia e Fiumicino verso l’aeroportointenso è rallentato poi nella direzione della apia su via di Tor Carbone e via di torricola è chiusa fino al 5 agosto per lavori via Ardeatina tra il raccordo anulare e la rotatoria di via di Tor Pagnotta per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di ...