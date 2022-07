Rita Dalla Chiesa ci ripensa e accetta il GF Vip? C’è una cosa che la turba, ecco cosa (Di mercoledì 13 luglio 2022) In queste ore, Rita Dalla Chiesa ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate che riguardano il GF Vip 7. La protagonista era tra i concorrenti in lizza per partecipare alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Improvvisamente, però, la notizia circa la sua ipotetica partecipazione è stata smentita. Da poco, però, è emersa una L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 13 luglio 2022) In queste ore,ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate che riguardano il GF7. La protagonista era tra i concorrenti in lizza per partecipare alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Improvvisamente, però, la notizia circa la sua ipotetica partecipazione è stata smentita. Da poco, però, è emersa una L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

IlContiAndrea : Pamela Prati e Chadia Rodriguez confermati al #GFVIP. Trattative per Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Rita Dalla… - asocialeavita : lui e i suoi bro dovrebbero sparire dalla circolazione al più presto spiace ma non sarà mai rita de crescenzo - Radio24_news : RT @lineedombra: Era mia sorella Napoli '43: Titina e Rita, due sorelle unite fino all'ultimo e la loro fotografia conservata ancora oggi… - rita_ciciulla : RT @Italyfornaty: Fatemi capire una cosa ,i delusi del Salvini ,si butteranno a capofitto sulla Meloni ? ?????????? No ,perché ,volevo capire ,q… - ddariozzo : 'Monopattino sì, monopattino no: un acquisto da fare?' Ne parleremo oggi con Rita Dalla Chiesa, Massimo Cacciari, M… -