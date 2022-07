Papa Francesco nomina tre donne nel Dicastero vaticano che sceglie i Vescovi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Città del vaticano – Detto, fatto. Dopo averlo annunciato (leggi qui), Papa Francesco non perde tempo e nomine non due, ma ben tre donne nel Dicastro vaticano che sceglie i Vescovi. Sono, fa sapere la Sala Stampa vaticana, “le Rev.me Suore Raffaella Petrini, F.S.E., Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del vaticano, e Yvonne Reungoat, F.M.A., già Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice; l’Ill.ma Dottoressa Maria Lia Zervino, Presidente dell’Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche”. E la prima volta che accade. Il Pontefice ha nominato poi membri del medesimo Dicastero anche “gli Em.mi Signori Cardinali: Anders Arborelius, O.C.D., Vescovo di Stockholm (Svezia); ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 luglio 2022) Città del– Detto, fatto. Dopo averlo annunciato (leggi qui),non perde tempo e nomine non due, ma ben trenel Dicastroche. Sono, fa sapere la Sala Stampa vaticana, “le Rev.me Suore Raffaella Petrini, F.S.E., Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del, e Yvonne Reungoat, F.M.A., già Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice; l’Ill.ma Dottoressa Maria Lia Zervino, Presidente dell’Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche”. E la prima volta che accade. Il Pontefice hato poi membri del medesimoanche “gli Em.mi Signori Cardinali: Anders Arborelius, O.C.D., Vescovo di Stockholm (Svezia); ...

