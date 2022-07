Olanda apripista in Europa per l’agricoltura green (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo olandese ha destinato 25 miliardi per diminuire il numero di capi allevati del 30% entro il 2030. Un’iniziativa che risponde alla strategia europea “Farm to Fork”, un piano decennale approvato dall’Unione allo scopo di rendere gli allevamenti più sostenibili entro il 2030. Le misure previste puntano a ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici e almeno il 20% dell’uso dei fertilizzanti; ridurre del 50% le vendite totali di antimicrobici per gli animali d’allevamento e di antibiotici per l’acquacoltura; trasformare il 25% dei terreni agricoli in aree destinate all’agricoltura biologica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo olandese ha destinato 25 miliardi per diminuire il numero di capi allevati del 30% entro il 2030. Un’iniziativa che risponde alla strategia europea “Farm to Fork”, un piano decennale approvato dall’Unione allo scopo di rendere gli allevamenti più sostenibili entro il 2030. Le misure previste puntano a ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici e almeno il 20% dell’uso dei fertilizzanti; ridurre del 50% le vendite totali di antimicrobici per gli animali d’allevamento e di antibiotici per l’acquacoltura; trasformare il 25% dei terreni agricoli in aree destinate albiologica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Olanda apripista in Europa per l'agricoltura green Il governo olandese ha destinato 25 miliardi per diminuire il numero di capi allevati del 30% entro il 2030. Un'iniziativa che risponde alla strategia europea "Farm to Fork", un piano decennale ...