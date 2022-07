L'osservatorio spaziale che ci permetterà di studiare le nostre origini (Di mercoledì 13 luglio 2022) Circa 25 anni fa, si decise di iniziare un progetto tecnologico e scientifico rivoluzionario: la progettazione e la realizzazione del più incredibile, potente e magnifico successore del cannocchiale di Galileo, ovvero il James Webb Space Telescope (Webb), un grande osservatorio di scienze spaziali progettato per rispondere a domande in sospeso sull'Universo e per fare osservazioni rivoluzionarie in tutti i campi dell'astronomia. Per portare a compimento questo progetto, non ci è voluto nulla di meno che una collaborazione internazionale tra NASA, ESA e CSA, oltre due decenni di lavoro da parte di decine di migliaia di persone, 11 miliardi di dollari e un razzo Ariane 5 che, partito il giorno di Natale del 2021 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese, ha depositato nella sua orbita Webb. Molte, moltissime cose potevano andare storte, e certamente tantissimi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Circa 25 anni fa, si decise di iniziare un progetto tecnologico e scientifico rivoluzionario: la progettazione e la realizzazione del più incredibile, potente e magnifico successore del cannocchiale di Galileo, ovvero il James Webb Space Telescope (Webb), un grandedi scienze spaziali progettato per rispondere a domande in sospeso sull'Universo e per fare osservazioni rivoluzionarie in tutti i campi dell'astronomia. Per portare a compimento questo progetto, non ci è voluto nulla di meno che una collaborazione internazionale tra NASA, ESA e CSA, oltre due decenni di lavoro da parte di decine di migliaia di persone, 11 miliardi di dollari e un razzo Ariane 5 che, partito il giorno di Natale del 2021 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese, ha depositato nella sua orbita Webb. Molte, moltissime cose potevano andare storte, e certamente tantissimi ...

