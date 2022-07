Le parole di Draghi: 'Un governo con ultimatum perde il suo senso di esistere' (Di mercoledì 13 luglio 2022) - 'Se si ha la sensazione che è una sofferenza a stare in questo governo, non si deriva nessuna soddisfazione, bisogna essere chiari, no?' ha detto il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 luglio 2022) - 'Se si ha la sensazione che è una sofferenza a stare in questo, non si deriva nessuna soddisfazione, bisogna essere chiari, no?' ha detto il ...

Pubblicità

marcotravaglio : Non ci sono parole, ma solo parolacce, per commentare i ricatti tentati da Draghi e dalle sue cheerleader per tratt… - Ettore_Rosato : Nessuna possibilità di fraintendimento nelle parole di Mario #Draghi: il governo ha senso e va avanti senza ultimat… - RaiTre : L'analisi di @MassimGiannini delle parole del Presidente Draghi di oggi in conferenza stampa. #Filorosso con… - Ol_Egy : RT @LaNotiziaTweet: Presa in giro sul Salario minimo. Anche i sindacati senza parole. Landini e Bombardieri: da Draghi solo discorsi evasiv… - castell32082033 : RT @OGiannino: 'Il governo con gli ultimatum non lavora, perde il suo senso di esistere'. In 13 parole Draghi dà la miglior risposta alle m… -