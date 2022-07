Lastra a Signa | 74enne muore nel tentativo di spegnere un incendio di sterpaglie

Pubblicità

Il cadavere di un uomo è stato trovato nei pressi di un incendio di sterpaglie a, in provincia di Firenze. L'uomo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe un parente della proprietaria del terreno e sarebbe stato colto da un malore mentre, forse, cercava di ...L'uomo, proprietario di un campo vicino a quello in fiamme, si stava prodigando per aiutare a spegnere il ...Aveva 74 anni e il suo cadavere è stato trovato. oggi 13 luglio 2022, nei pressi di un incendio di sterpaglie a Lastra a Signa, in provincia di Firenze. L'uomo, secondo quanto ricostruito finora, sare ...Il cadavere di un uomo è stato trovato nei pressi di un incendio di sterpaglie a Lastra a Signa, in provincia di Firenze. (ANSA) ...