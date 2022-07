La propaganda bufala dei No Vax sui vaccini | «Il vostro silenzio uccide»

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Circola sui social un’immagine riportante dei dati a primo impatto terrificanti: «45.316 decessi 4.416.778 eventi avversi di cui almeno la metà gravi». I numeri riportati farebbero riferimento ai dati suicontro il nuovo Coronavirus. Questi, risulterebbero emersi da Ema ed EudraVigilance il 7 giugno 2022 «in vigilanza passiva», che per loro significa «pari a circa il 10% degli eventi reali». L’immagine conclude con un invito all’azione: «Voi lo sapete. Li vedete ogni giorno. Rompete il muro di menzogne e lottate per la verità». Si tratta di una evidente attività di, attuata e sostenuta da una setta No Vax nota come ViVi (V V). Per chi ha fretta: Ogni riferimento ai dati della vigilanza passiva è stato distorto e ignora totalmente il modo con cui si svolgono le segnalazioni di eventi avversi. I casi segnalati passivamente e ...

