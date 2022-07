Juventus, Pogba e Di Maria show: le loro giocate in allenamento | VIDEO (Di mercoledì 13 luglio 2022) Paul Pogba e Angel Di Maria danno subito spettacolo in allenamento. Arrivati da pochi giorni alla Continassa, i due volti nuovi della rosa di Massimiliano Allegri deliziano le telecamere e i compagni con giocate di alta classe. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Paule Angel Didanno subito spettacolo in. Arrivati da pochi giorni alla Continassa, i due volti nuovi della rosa di Massimiliano Allegri deliziano le telecamere e i compagni condi alta classe.

Pubblicità

juventusfc : ? Ore 15:00 | La prima conferenza stampa di Paul Pogba dopo il ritorno alla Juventus ???? LIVE su @JuventusTV #POGBACK - juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di presentazione di @paulpogba ?? Live su @JuventusTV ?? - GiovaAlbanese : #Pogba: 'Quando ho sentito il mio cuore, ho capito che dovevo venire alla #Juventus. E non sono più tornato indietr… - rudylarossa : RT @GiovaAlbanese: Dopo #Pogba e #DiMaria, in quale reparto vorresti il prossimo colpo di #calciomercato della #Juventus? - ZonaBianconeri : RT @ocwsport: Paolino ai noistri microfoni: '#Cherubini (#Juventus) con de colpi come #Pogba e #DiMaria dovrebbe avere più attenzioni di #M… -