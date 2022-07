I Lunatici non si fermano: terzo microfono d’oro per il miglior programma notturno (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non si ferma il successo radiofonico e televisivo de I Lunatici, programma condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini su Rai Radio 2 e Rai 2 dal lunedì al venerdì da mezzanotte alle quattro. Nelle ultime notti infatti hanno creato un’incredibile interazione con gli ascoltatori e sono primi in tendenza su Twitter, battendo persino la concorrenza con fine del matriomonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Non solo: Roberto e Andrea hanno vinto per la terza volta consecutiva il microfono d’oro per la migliore trasmissione notturna (premiazione avvenuta ieri martedì 12 luglio 2022 al Campidoglio). Un successo tutto targato Rai crossmediale grazie alla diretta in contemporanea su Rai Radio 2 e Rai 2. In questo caso, la funzione sociale de I Lunatici è incredibile, in quanto riescano a ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non si ferma il successo radiofonico e televisivo de Icondotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini su Rai Radio 2 e Rai 2 dal lunedì al venerdì da mezzanotte alle quattro. Nelle ultime notti infatti hanno creato un’incredibile interazione con gli ascoltatori e sono primi in tendenza su Twitter, battendo persino la concorrenza con fine del matriomonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Non solo: Roberto e Andrea hanno vinto per la terza volta consecutiva ilper lae trasmissione notturna (premiazione avvenuta ieri martedì 12 luglio 2022 al Campidoglio). Un successo tutto targato Rai crossmediale grazie alla diretta in contemporanea su Rai Radio 2 e Rai 2. In questo caso, la funzione sociale de Iè incredibile, in quanto riescano a ...

