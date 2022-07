Governo: Letta, 'se via M5S cade tutto, non è ricatto o ripicca ma è logica' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Non voglio che venga visto come un ricatto ma se una forza politica importante come M5S" esce dal Governo "non è per ricatto o per ripicca che diciamo che cade tutto e si va al voto, è la logica delle cose e quello che hanno detto ieri Salvini e Berlusconi è una considerazione ovvia". Così Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi Pd alla Camera. Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Non voglio che venga visto come unma se una forza politica importante come M5S" esce dal"non è pero perche diciamo chee si va al voto, è ladelle cose e quello che hanno detto ieri Salvini e Berlusconi è una considerazione ovvia". Così Enricoall'assemblea congiunta dei gruppi Pd alla Camera.

Pubblicità

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - FrancescoLollo1 : Il Pd è un partito di Letta e di governo,perde le elezioni e continua a governare. Ogni giorno Draghi trova un part… - TV7Benevento : Governo: Letta, 'se via M5S cade tutto, non è ricatto o ripicca ma è logica' - - TV7Benevento : Governo: Letta, 'Italia ha bisogno di esecutivo, no di crisi o voto ad agosto' - - SorryNs : RT @dottorbarbieri: 'Questo governo può funzionare solo in questo formato e in questa configurazione. Era chiaro già quando è nato'. Lo ha… -