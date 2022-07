(Di mercoledì 13 luglio 2022) Glidiandranno in scena a Monaco (Germania) dall’11 al 21 agosto. Manca un mese alla rassegna continentale e sono stati comunicati i nominativi provvisori. I vari Direttori Tecnici hanno infatti dovuto inviare la lista degli atleti che parteciperanno all’evento, anche se hanno il diritto di cambiarli fino a ridosso della competizione. L’Italia vuole ricoprire un ruolo da protagonista, non ci sono grandi sorprese nei quintetti momentaneamente selezionati. Il DT Enrico Casella non dovrebbe cambiare la formazione rispetto a quella che ha dominato i recenti Giochi del Mediterraneo (sei medaglie d’oro conquistate sulle sei a disposizion). Lerispondono al gran completo: Giorgia Villa, Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato e Angela Andreoli vogliono sognare in ...

... tesserata a Sassuolo: le uniche a non averlo seguito sono Desiree, dellaFanfulla (Lodi), anche la sola non debuttante al mondiale, e la riserva Martina Maggio, dell''81, ...L'Italia conquista una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre ai Mondiali diin corso a Stoccarda. Le azzurre Giorgia Villa, Alice D'Amato, Asia D'Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio si sono piazzate terze con 164.796 punti relegando ai piedi del podio ... Ginnastica artistica, Europei 2022: i pre-convocati dell'Italia. Fate all'assalto, Bartolini e Lodadio sugli scudi Gli Europei 2022 di ginnastica artistica andranno in scena a Monaco (Germania) dall'11 al 21 agosto. Manca un mese alla rassegna continentale e sono stati comunicati i nominativi provvisori. I vari Di ...Dalla nascita è priva dell’arto, ma ciò non le ha impedito di diventare uno dei terzini più forti degli Usa. E un simbolo per tante persone, oltre che fonte di ispirazione: per lei Nike ha inventato u ...