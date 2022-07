Fenerbahce, Ozil non è più un calciatore del club turco (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il calciatore tedesco, Mesut Ozil, non è più un calciatore del Fenerbahce. Questa la nota del club turco, per annunciare la decisione: “Auguriamo a Mesut Ozil il successo per il resto della sua carriera”. Ora per l’ex Arsenal ci sarà un futuro tutto da decidere, in attesa di offerte che potrebbero arrivare in questa sessione estiva di mercato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Iltedesco, Mesut, non è più undel. Questa la nota del, per annunciare la decisione: “Auguriamo a Mesutil successo per il resto della sua carriera”. Ora per l’ex Arsenal ci sarà un futuro tutto da decidere, in attesa di offerte che potrebbero arrivare in questa sessione estiva di mercato. SportFace.

