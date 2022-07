“Eleviole?” e l’effetto farfalla

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Che ai rockettari piacciano particolarmente i nomi presi dal mondo animale non è certo una scoperta recente. Al punto che sottolinearlo, forse, è talmente scontato da poter rientrare di diritto in un qualche revival del revival, tipo quello che ciclicamente colpisce i pantaloni a vita bassa, anche ora, o certe mode del passato restie a volersene andare per sempre. Dal tempo in cui c’erano i Gufi, i Corvi, i Camaleonti, e cito davvero e letteralmente i primi che mi vengono in mente, mentre all’estero imperversavano i Byrds o gli Steppenwolf, via via fino a oggi, passando per i vari Black Crowes, gli Stray Cats, gli Eagles, gli Scorpions, gli Whitesnake, gli Eels e i gli Artic Monkeys, e tutto quel che vi viene in mente a riguardo, compresa la deriva indie della faccenda, iniziata ovviamente con Niccolò Contessa che ha provato a nascondersi dietro la sigla I Cani, optando poi per ...