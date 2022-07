E questa volta non è una celebrity (Di mercoledì 13 luglio 2022) Potrebbe essere tornato l’amore nella vita di Bradley Cooper, 47 anni. La sexy star del cinema hollywoodiano potrebbe non essere più single. Secondo quanto riferito da Page Six, il suo cuore sarebbe tornato a battere grazie a Huma Abedin, 45 anni, ex portavoce di Hillary Clinton. Una relazione che dura da mesi grazie a un Cupido del tutto eccezionale: Anna Wintour, direttrice di Vogue America. Sarebbe stata lei, amica di entrambi, a farli conoscere. Facendo scoccare la scintilla. Attori belli nati a gennaio: da Bradley Cooper a Justin ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 luglio 2022) Potrebbe essere tornato l’amore nella vita di Bradley Cooper, 47 anni. La sexy star del cinema hollywoodiano potrebbe non essere più single. Secondo quanto riferito da Page Six, il suo cuore sarebbe tornato a battere grazie a Huma Abedin, 45 anni, ex portavoce di Hillary Clinton. Una relazione che dura da mesi grazie a un Cupido del tutto eccezionale: Anna Wintour, direttrice di Vogue America. Sarebbe stata lei, amica di entrambi, a farli conoscere. Facendo scoccare la scintilla. Attori belli nati a gennaio: da Bradley Cooper a Justin ...

GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE? ?? Questa volta parlo con schiere di vaccinati che non vogliono più saperne di altre dosi. ?? La battagl… - GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE? NO, GRAZIE ?? ?? Questa volta parlo con schiere di vaccinati che non vogliono più saperne di altre dosi.… - ilpost : Per la prima volta dal 2002, questa settimana l’euro e il dollaro hanno raggiunto la parità, ponendo fine a un lung… - LovelyTrips_GS : La prossima volta che visiterete questa bella cittadina medievale non dimenticate di dedicare un brindisi alla cont… - francidilorito : RT @Papollo13: Medici, operatori sanitari, veterinari e chiunque del settore sanitario RIBELLATEVI IN BLOCCO QUESTA VOLTA. Non possono sosp… -