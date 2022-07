Draghi-Conte verso un nuovo incontro Dal Pd alla Lega | i partiti sulla crisi | «Senza fiducia si va al voto»

Pubblicità

gabrieligm : La #crisidigoverno voluta da Conte è una poveracciata, di quelli che alzano la voce perché non valendo nulla è il s… - fattoquotidiano : Draghi vede i sindacati e promette un contentino a Conte per i poveri. La Cgil: ennesimo tavolo inutile. La giornat… - fattoquotidiano : Governo, Conte: “Decisione di oggi già anticipata. È questione di coerenza e linearità”. Draghi lascia Chigi e va v… - Nury_810 : RT @21fc1b31328d42f: Trema #Draghi, trema #dimaio traditore, trema #RenziFaiSchifo che invoca lui le elezioni ??, trema #letta che non può p… - luipanfilibreda : RT @FPanunzi: La leadership di Conte si manifesta al suo meglio nella richiesta di un incontro con Draghi che genera un dibattito che porta… -

... ma fonti qualificate del Movimento affermano che potrebbero esserci contatti trae il premier Mariogià nelle prossime ore, riporta l'Adnkronos. Scacco matto di Salvini a: "Senza ...... ma basta ultimatum, dobbiamo lavorare' Fonti pentastellate che sottolineano anche come già nelle prossime ore potrebbero esserci però nuovi contatti tra lo stesso, ennesimo tentativo ..."Sarebbe paradossale mettere a rischio il governo nel momento in cui il governo pone la questione sociale. L'esecutivo può funzionare solo in questa configurazione. Non lo diciamo per ripicca nei conf ...Il capo dei 5 Stelle vuole non votare la fiducia al Dl Aiuti ma restare comunque al governo. La Lega non ci sta e manda nel pallone i vertici del Movimento.