Doja Cat prende in giro Amber Heard in un esilarante video su TikTok (Di mercoledì 13 luglio 2022) Doja Cat ha imitato la testimonianza di Amber Heard in un video virale su TikTok, dopo aver causato una controversia riguardate due attori di Stranger Things. Doja Cat ha recentemente scelto TikTok per prendere in giro la testimonianza di Amber Heard, che ha letteralmente dominato i social per settimane durante il suo processo contro Johnny Depp, in cui l'attrice affermava che il suo "cane aveva calpestato un'ape". Doja ha iniziato la sua storia su TikTok descrivendo come il suo cane avesse calpestato un'ape mentre giocava nell'erba fiori dalla sua porta di casa. Amala Ratna Zandile Dlamini, il vero nome della nota cantante, ha continuato dicendo: "Sai che ore sono", ...

