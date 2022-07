Commissiona omicidio rivale in amore sul darkweb, denunciato (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Aveva Commissionato l’omicidio di un rivale in amore sul darkweb, pagando in criptovalute. Per questo motivo un 34enne della provincia di Treviso è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per minacce aggravate. In particolare l’indagine, condotta dal Servizio polizia postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con la Polizia postale di Venezia e Treviso, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, trae origine da un’attività di cooperazione internazionale con il Federal Bureau of Investigation (Fbi) statunitense che aveva informato la Polizia postale in merito a un 45enne del trevigiano potenziale vittima di un “servizio” a pagamento di omicidio su commissione. I primi accertamenti sulla rete hanno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Avevato l’di uninsul, pagando in criptovalute. Per questo motivo un 34enne della provincia di Treviso è statoall’Autorità giudiziaria per minacce aggravate. In particolare l’indagine, condotta dal Servizio polizia postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con la Polizia postale di Venezia e Treviso, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, trae origine da un’attività di cooperazione internazionale con il Federal Bureau of Investigation (Fbi) statunitense che aveva informato la Polizia postale in merito a un 45enne del trevigiano potenziale vittima di un “servizio” a pagamento disu commissione. I primi accertamenti sulla rete hanno ...

