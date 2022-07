Bandiera verde a Ventotene, la spiaggia di Calanave si conferma a misura di bambino (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ventotene – La spiaggia di Calanave a Ventotene, conferma la sua posizione di spiaggia a misura di bambino promosse dai pediatri. È infatti una delle otto spiagge del litorale pontino che riceveranno la Bandiera verde. Quest’anno la cerimonia di consegna delle Bandiere verdi 2022 si svolgerà nell’ambito del 5th International workshop of Green flags – VIII Convegno nazionale delle Bandiere verdi, che si terrà il 9 luglio a Mazara del Vallo (Trapani) nel Collegio dei Gesuiti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latinailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 luglio 2022)– Ladila sua posizione didipromosse dai pediatri. È infatti una delle otto spiagge del litorale pontino che riceveranno la. Quest’anno la cerimonia di consegna delle Bandiere verdi 2022 si svolgerà nell’ambito del 5th International workshop of Green flags – VIII Convegno nazionale delle Bandiere verdi, che si terrà il 9 luglio a Mazara del Vallo (Trapani) nel Collegio dei Gesuiti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latinailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

Pubblicità

ilsintetico : @ReciLadiva ????? e del verde bandiera, fucsia e giallo senape ne parliamo? - monamjour : buongiorno cinese ha la skincare più costosa della mia tutto kiehls bandiera verde ora sta preparando la colazione è uno brevo ragazzo - gratacasola : fate voi, succede che Wimbledon bandisce tennisti russi e bielorussi dal torneo. Così la russa Elena Rybakina, clas… - maffi55 : RT @mamyover53: dunque dunque ...ve lo do?? non ve lo do?? ?? ma si, vi do un piccolo spoiler: se vi dico; blu, rosso e verde voi a cosa pe… - Chiara556 : RT @mamyover53: dunque dunque ...ve lo do?? non ve lo do?? ?? ma si, vi do un piccolo spoiler: se vi dico; blu, rosso e verde voi a cosa pe… -