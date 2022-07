Ballando con le Stelle | l' addio improvviso | Non c' è stato nulla da fare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 luglio 2022)con lenon è solo un semplice programma, è lo show di ballo più seguito in Italia. Tra un passo di danza e l'altro a molti è capito di cominciare una storia d'amore proprio nel bel mezzo della pista di ballo. Una coppia nata proprio nel programma è quella formata da Greta Saccone e Stefano Oradei. Ma ora sembra che le cose siano cambiate. Stefano Oradei è uno degli storici ballerini dello show condotto da Milly Carlucci. Qualche tempo fa èal centro di un' ondata di gossip a causa della rottura con la sua ex fidanzata Veera Kinnuen che ha cominciato proprio davanti ai suoi occhi una storia d'amore con Dani Osvaldo. Durante la trasmissione entrambi i ballerini mantennero la calma e non rivelarono le proprie intenzioni, ma una volta terminato il programma Veera e Dani cominciarono la loro storia d'amore, finita ...