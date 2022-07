Arriva al cinema The Slaughter – La mattanza, l’horror made in Italy dell’estate 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) In arrivo il 21 luglio nelle sale, The Slaughter – La mattanza. Dario Germani torna a dirigere un horror dopo Antropophagus II. Quest’estate siamo pronti a farci terrorizzare da Dario Germani, che torna dietro la macchina da presa per firmare un nuovissimo horror tutto italiano. The Slaughter – La mattanza arriverà il 21 luglio 2022 e già il titolo promette bene. Per ingannare l’attesa potete gustarvi il trailer facendo click qui. Cast, produzione e dietro le quinte Alla sceneggiatura troviamo Antonio Tentori, mentre il cast è formato da: Tonia De Micco, Samuel Kay, Nadia Rahman, Janice Quinol, Roberto Luigi Mauri, Jason Prempeh, Tashi Higgins e Fabrizio Bordignon. La fotografia è curata dallo stesso Germani, grazie alla critica positiva ricevuta dall’ultimo horror da lui diretto. Infatti anche in ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 13 luglio 2022) In arrivo il 21 luglio nelle sale, The– La. Dario Germani torna a dirigere un horror dopo Antropophagus II. Quest’estate siamo pronti a farci terrorizzare da Dario Germani, che torna dietro la macchina da presa per firmare un nuovissimo horror tutto italiano. The– Laarriverà il 21 luglioe già il titolo promette bene. Per ingannare l’attesa potete gustarvi il trailer facendo click qui. Cast, produzione e dietro le quinte Alla sceneggiatura troviamo Antonio Tentori, mentre il cast è formato da: Tonia De Micco, Samuel Kay, Nadia Rahman, Janice Quinol, Roberto Luigi Mauri, Jason Prempeh, Tashi Higgins e Fabrizio Bordignon. La fotografia è curata dallo stesso Germani, grazie alla critica positiva ricevuta dall’ultimo horror da lui diretto. Infatti anche in ...

TweetNotizie : The Slaughter - La mattanza, il film horror arriva al cinema - nonews_it : Da domani, giovedì 14 luglio, arriva per la PRIMA VOLTA nelle sale italiane 'LA DONNA DEL FIUME – SUZHOU RIVER'.… - italiaserait : Cinema – ‘La Pantera delle nevi’, di Marie Amiguet e Vincent Munier, arriva nelle sale italiane il 20 ottobre - sbratomi81 : @IagoAndrade14 @Torrenapoli1 Cn ancelotti? Ma stai celebrando il nulla. Nn puoi paragonare chi è arrivato cn chi è… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UCI CINEMA - Arriva il lungometraggio 'All the Street are Silent', nella sale dal 18 al 20 luglio -