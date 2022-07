Arnautovic come vice Vlahovic, l’austriaco vorrebbe i bianconeri (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Juventus prosegue la sua ricerca per l’attaccante di riserva. I bianconeri gradirebbero un profilo esperto e starebbero seriamente pensando ad Arnautovic come vice Vlahovic. Occhio quindi al possibile risvolto di mercato in casa Bologna, con Sartori che dovrà necessariamente cercare un sostituto. Arnautovic come vice Vlahovic, l’attaccante ha chiesto di agevolare la trattativa? L’impatto dell’attaccante tra le fila del Bologna è stato importante. Trentatré presenze in Serie A e 14 gol siglati più un assist. Nel mezzo tanta sostanza, qualità ed esperienza messe a disposizione della squadra rossoblù. Una buona annata che inevitabilmente ha attirato le attenzioni delle big del nostro calcio, soprattutto da parte della Juventus. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Juventus prosegue la sua ricerca per l’attaccante di riserva. Igradirebbero un profilo esperto e starebbero seriamente pensando ad. Occhio quindi al possibile risvolto di mercato in casa Bologna, con Sartori che dovrà necessariamente cercare un sostituto., l’attaccante ha chiesto di agevolare la trattativa? L’impatto dell’attaccante tra le fila del Bologna è stato importante. Trentatré presenze in Serie A e 14 gol siglati più un assist. Nel mezzo tanta sostanza, qualità ed esperienza messe a disposizione della squadra rossoblù. Una buona annata che inevitabilmente ha attirato le attenzioni delle big del nostro calcio, soprattutto da parte della Juventus. ...

