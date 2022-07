Appian supporta il Comune di Milano nell'Automazione dei Servizi ai Cittadini e della Gestione del Backoffice (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il low-code per supportare il Paese nel percorso verso la trasformazione digitale Milano, 13 luglio 2022 /PRNewswire/



Appian (NASDAQ: APPN) annuncia che il Comune di Milano ha adottato la sua Piattaforma Low-Code per automatizzare e digitalizzare alcuni dei principali processi dell'ente pubblico. Il progetto è stato guidato da Intellera Consulting e si concentra sulla definizione e sviluppo di un percorso accelerato di digitalizzazione e razionalizzazione di processi in ambiti diversi. In particolare, le iniziative riguardano la Gestione dei pass di parcheggio - Pass Sosta e Pass Disabili - per i quali il coordinamento dei processi messo in atto permette di eseguire controlli e rilasci con l'obiettivo di accelerare i tempi di consegna e migliorare la fruibilità di quello che è un ...

