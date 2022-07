Amichevoli precampionato 2022 | Udinese-Rapid Lienz 11-0 | tabellino e marcatori

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’batte 11-0 il. Per i friulani si è trattato del primo test stagionale/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Lovric autore di 2 reti e di un assist. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE LA CRONACA DEL MATCH IL: 10’ Nestorovski, 14’ e 27’ Lovric, 17’ Cocetta, 38’ Deulofeu, 42’ Pereyra, 54’ e 75’ Arslan, 64’ e 81’ Makengo, 90’ Success(4-4-2) Weiskopf; Unterwieger (68’ Kontriner), Eder M., Eder P., Niedrist; Burgler, Tabernis (66’ Fleisner), Krieber (46’ Ayodeji), Gassler (80’ Tschojer); Lovric (45+1’ Zojer), Muller (77’ Cabraja). A disposizione: Gessler. All. Lovric(3-5-2) Primo tempo: Padelli; Becao, ...

