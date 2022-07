Amichevoli 2022: la Sampdoria batte in rimonta il Castiglione, doppiette Quagliarella e Caputo (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Sampdoria vince in rimonta contro il Castiglione con un netto 9-1 in amichevole. A Temù la prima uscita stagionale dei blucerchiati si conclude con un successo rotondo dei ragazzi di Giampaolo, che dopo il clamoroso autogol di Colley, sotterrano la formazione che milita in Eccellenza con le reti di Sabiri, Caputo (doppietta), Verre (doppietta), Quagliarella (doppietta), Leris e Askildsen. Un buon test per i doriani che stanno mettendo minuti sulle gambe. Non parte nel migliore dei modi la squadra di Giampaolo, visto che nei primi dieci minuti fatica a costruire un’azione e addirittura al 17? c’è il vantaggio del Castiglione: gravissimo errore da parte di Colley, che riceve un pallone da Depaoli e con uno scavetto insensato beffa il proprio portiere Audero firmando un clamoroso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lavince incontro ilcon un netto 9-1 in amichevole. A Temù la prima uscita stagionale dei blucerchiati si conclude con un successo rotondo dei ragazzi di Giampaolo, che dopo il clamoroso autogol di Colley, sotterrano la formazione che milita in Eccellenza con le reti di Sabiri,(doppietta), Verre (doppietta),(doppietta), Leris e Askildsen. Un buon test per i doriani che stanno mettendo minuti sulle gambe. Non parte nel migliore dei modi la squadra di Giampaolo, visto che nei primi dieci minuti fatica a costruire un’azione e addirittura al 17? c’è il vantaggio del: gravissimo errore da parte di Colley, che riceve un pallone da Depaoli e con uno scavetto insensato beffa il proprio portiere Audero firmando un clamoroso ...

