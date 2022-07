A Istanbul incontro multilaterale sul grano ucraino

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ore 8.50 - Al via il summit per risolvere la questione alimentare globale Ucraina, Russia, Turchia e Onu. Sono questi i partecipanti al summit che dovrà decidere le sorti delle migliaia di tonnellate diferme nei porti e nei silos e destinate a tutto il mondo. Si spera in una soluzione pacifica che possa accontentare tutte le parti in causa.

La guerra in Ucraina è giunta al suo 140esimo giorno . Delegazioni militari di Turchia, Russia e Ucraina si incontrano oggi acon una delegazione delle Nazioni Unite per discutere delle esportazioni in sicurezza del grano ucraino . Lo ha indicato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar. Ucraina, procura generale:...... Ucraina e Onu ad Anakara Al via oggi in Turchia untra russi e ucraini alla presenza dei ... russo e ucraino, nonché una delegazione delle Nazioni Unite, terranno acolloqui sulla ...L'incontro alla presenza dei rappresentanti delle Nazioni Unite, pesa l'aumento degli aiuti finanziari da parte degli occidentali a Kiev ...Ucraina, procura generale: 349 bambini uccisi da inizio guerra. Ue: indagini su 21mila possibili crimini guerra ...