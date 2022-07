Una resistente ligure in prima linea (Di martedì 12 luglio 2022) Ci sono state vite partigiane che hanno cumulato tali carichi di dolore e violenza subita che poi, anche sopravvissute alla ferocia nera, si sono come ritratte in un grumo di L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 12 luglio 2022) Ci sono state vite partigiane che hanno cumulato tali carichi di dolore e violenza subita che poi, anche sopravvissute alla ferocia nera, si sono come ritratte in un grumo di L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

PartNumber_0102 : @jacopo_iacoboni Più che altro una peripezia, messa in piedi da un ometto, provinciale mezza calzetta che reclama i… - markscap16 : una che rende quel batterio neonato resistente ad una determinata molecola: somministrando quell'antibiotico si eli… - Ilpessimo75 : @MimmoAdinolfi @houseofbrackets La Billy è per chi ha (casualmente) qualche libro a casa, per gli altri consiglio a… - GrossoVacanze : Buongiorno a tutti!! ?? Il prodotto di oggi?? Il KIT LEVEL-UP FIAMMA GREY RN ?? Il più venduto della gamma! Sono le… - grpjuiches : @alixshawn Bhe dai una volta mia madre si é passata tutta la pasta allo zinco che uso io per l'acne su tutto il vis… -