Ultime Notizie – Elezioni | Pd e Fratelli d’Italia testa a testa nei sondaggi

Pd e Fratelli d'Italia entrambi al 23%, è un testa a testa. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico, relativi alla settimana dal 3 al 9 luglio mettendo a confronto le rilevazioni di quattro istituti: Swg, Tp, Tecné, Euromedia. Le intenzioni di voto della scorsa settimana mostrano come l'elettorato si stia concentrando sempre più sui primi due partiti, ovvero Pd e Fratelli d'Italia. Entrambi hanno toccato, per la prima volta insieme, il 23%, considerando Articolo 1 parte del Pd. I rispettivi alleati, la Lega e il Movimento 5 Stelle, rimangono deboli, vicino al proprio minimo, ma non registrano ulteriori cali, e sono ora rispettivamente al 14,9% e all'11,1%. Piuttosto stabile è anche Forza ...

