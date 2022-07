Uber files, l’informatore è il lobbista Mark MacGann: “Abbiamo venduto alle persone una bugia. Le leggi? Violate in dozzine di Paesi” (Di martedì 12 luglio 2022) “Sono disgustato e mi vergogno. Avevamo effettivamente venduto alle persone una bugia“. Parla così il lobbista irlandese Mark MacGann: è lui l’informatore che ha fatto trapelare i file interni dell’azienda statunitense di trasporto Uber che rivelano dettagli sulle attività di lobbying di alto livello nei confronti dei governi di diversi Paesi dell’Ue. MacGann, 52 anni, ha lavorato per l’azienda tra il 2014 e il 2016 come capo lobbista per Europa, Medio Oriente e Africa. “Non ci sono scuse per il modo in cui l’azienda ha giocato con la vita delle persone”, ha detto. I documenti mostrano come i dirigenti dell’azienda abbiano esercitato pressioni sui politici di tutto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) “Sono disgustato e mi vergogno. Avevamo effettivamenteuna“. Parla così ilirlandese: è luiche ha fatto trapelare i file interni dell’azienda statunitense di trasportoche rivelano dettagli sulle attività di lobbying di alto livello nei confronti dei governi di diversidell’Ue., 52 anni, ha lavorato per l’azienda tra il 2014 e il 2016 come capoper Europa, Medio Oriente e Africa. “Non ci sono scuse per il modo in cui l’azienda ha giocato con la vita delle”, ha detto. I documenti mostrano come i dirigenti dell’azienda abbiano esercitato pressioni sui politici di tutto il ...

