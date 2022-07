Travolto e ucciso in bici a Clusone: al vaglio la versione della 20enne in auto (Di martedì 12 luglio 2022) Clusone. Ai carabinieri ha raccontato di aver invaso la corsia opposta per cercare di evitare l’uomo che poi ha Travolto uccidendolo perchè lui stava sbandando. Una versione che non convince la Procura di Bergamo, che ha nominato due periti per fare luce sull’incidente che sabato pomeriggio è costato la vita a Giovanni Maria Zanoletti, pensionato di 84 anni di Clusone. La tragedia si è consumata intorno alle 15.30 in via Sant’Alessandro. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, l’uomo era in sella alla sua bici elettrica, quando è stato Travolto da una Nissan Micra azzurrina guidata da una ragazza di 20 anni residente a Ponte Nossa che proveniva dalla direzione opposta. Nonostante la vettura non procedesse a velocità sostenuta, l’impatto è stato inevitabile e l’anziano è caduto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022). Ai carabinieri ha raccontato di aver invaso la corsia opposta per cercare di evitare l’uomo che poi hauccidendolo perchè lui stava sbandando. Unache non convince la Procura di Bergamo, che ha nominato due periti per fare luce sull’incidente che sabato pomeriggio è costato la vita a Giovanni Maria Zanoletti, pensionato di 84 anni di. La tragedia si è consumata intorno alle 15.30 in via Sant’Alessandro. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, l’uomo era in sella alla suaelettrica, quando è statoda una Nissan Micra azzurrina guidata da una ragazza di 20 anni residente a Ponte Nossa che proveniva dalla direzione opposta. Nonostante la vettura non procedesse a velocità sostenuta, l’impatto è stato inevitabile e l’anziano è caduto ...

