Tiene bene il passo il Samsung Galaxy Note 10 Lite: patch di luglio 2022 (Di martedì 12 luglio 2022) L'aggiornamento di sicurezza di luglio 2022 è stato appena rilasciato anche per il Samsung Galaxy Note 10 Lite. Come riportato da 'SamMobile', il nuovo upgrade arriva con la versione firmware N770FXXS8GVF4 ed è attualmente in fase di rilascio in Francia (più Paesi potrebbero riceverlo entro i prossimi giorni). La patch di sicurezza di luglio 2022 risolve oltre 50 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza, ma potrebbe pure portare correzioni di bug generali ed una migliore stabilità del sistema, come di consueto accade. Se avete un Samsung Galaxy Note 10 importato dal mercato francese, potete seguire il percorso 'Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento ...

