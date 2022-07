Stato di disoccupazione | Naspi e Rdc | occhio ai nuovi limiti di reddito

Leggi su leggioggi

(Di martedì 12 luglio 2022) La recente Legge di bilancio ha modificato in maniera rilevante il sistema di tassazione sulle persone fisiche, realizzato grazie all’imposta IRPEF (Imposta suldelle Persone Fisiche). Sono stati ritoccati tanto gli scaglioni di(e le relative aliquote) necessari per calcolare l’IRPEF lorda, quanto le detrazioni per quanti sostengono oneri e costi nell’ambito di un’attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato (le cosiddette “Altre detrazioni”). Gli effetti della riforma IRPEF, come vedremo, hanno un impatto a cascata sui requisiti per essere considerati disoccupati e beneficiare delle indennitàe DIS-COLL, erogate dall’INPS per i periodi di non – lavoro. Ulteriori conseguenze sono quelle che interessano ildi Cittadinanza, in particolare la posizione di coloro che sono ...