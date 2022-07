Sara Pegoraro, la modella e influencer morta a 26 anni “per un mix di droghe”. La sua psicologa indagata per omicidio colposo (Di martedì 12 luglio 2022) Sara Pegoraro sarebbe morta per un mix di sostanze stupefacenti. Secondo le prime risultanze emerse dall’autopsia la modella e influencer trevigiana di 26 anni, morta all’improvviso la sera del 24 giugno scorso nella sua casa di Villorba, andrebbero ricondotte ad un arresto cardiocircolatorio provocato dall’assunzione di più di uno stupefacente. Nonostante le prime certezze legate all’esame autoptico rimangono ancora diversi i punti oscuri che precedono la morte della Pegoraro. Ancora mancano le sostanze precise assunte, i contatti di chi le avrebbe donato le droghe, e addirittura il ruolo della psicologa che l’aveva in cura senza aver registrato la benché minima problematica relativa al suo stato mentale. Un punto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)sarebbeper un mix di sostanze stupefacenti. Secondo le prime risultanze emerse dall’autopsia latrevigiana di 26all’improvviso la sera del 24 giugno scorso nella sua casa di Villorba, andrebbero ricondotte ad un arresto cardiocircolatorio provocato dall’assunzione di più di uno stupefacente. Nonostante le prime certezze legate all’esame autoptico rimangono ancora diversi i punti oscuri che precedono la morte della. Ancora mancano le sostanze precise assunte, i contatti di chi le avrebbe donato le, e addirittura il ruolo dellache l’aveva in cura senza aver registrato la benché minima problematica relativa al suo stato mentale. Un punto, ...

