Renault, nel primo semestre calano le vendite ma crescono ibride ed elettriche (Di martedì 12 luglio 2022) Riconquistare una leadership nel segmento C al centro di un mercato ormai votato ai crossover, consolidare la svolta elettrica in attesa della nuova famiglia di vetture compatte a batteria in arrivo nel 2024, e poi mantenere il ruolo di costruttore progressista generalista come lo ha disegnato Luca De Meo. Nonostante una situazione assai complessa sul piano politico e delle forniture di componenti ad alta tecnologia, nel primo semestre la marca Renault ha ottenuto globalmente risultati in linea con le priorità stabilite dal piano Renaulution, e continua a progredire in un mercato elettrificato, con il 36% delle vendite europee fra ibridi ed elettrici puri, in linea con l’obiettivo ambizioso di raggiungere il mix più verde del mercato europeo entro il 2025, con oltre il 65% di veicoli elettrici ed elettrificati. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Riconquistare una leadership nel segmento C al centro di un mercato ormai votato ai crossover, consolidare la svolta elettrica in attesa della nuova famiglia di vetture compatte a batteria in arrivo nel 2024, e poi mantenere il ruolo di costruttore progressista generalista come lo ha disegnato Luca De Meo. Nonostante una situazione assai complessa sul piano politico e delle forniture di componenti ad alta tecnologia, nella marcaha ottenuto globalmente risultati in linea con le priorità stabilite dal piano Renaulution, e continua a progredire in un mercato elettrificato, con il 36% delleeuropee fra ibridi ed elettrici puri, in linea con l’obiettivo ambizioso di raggiungere il mix più verde del mercato europeo entro il 2025, con oltre il 65% di veicoli elettrici ed elettrificati. Le ...

Pubblicità

MarcoScafati1 : #Renault, nel primo semestre calano le vendite ma crescono ibride ed elettriche - MotoriSuMotori : Renault: le vendite nel primo semestre sono aumentate del 13% - - JPCK72 : RT @maxino1310: Auto, per Renault vendite in calo del 30% nel primo semestre dopo l'uscita dalla russia 12/07/2022 Rossella Savojardo Milan… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Auto, per #Renault vendite in calo del 30% nel primo semestre dopo l'uscita dalla #Russia' di Rossella Savojardo @Milano… - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Auto, per #Renault vendite in calo del 30% nel primo semestre dopo l'uscita dalla #Russia' di Rossella Savojardo @Milano… -