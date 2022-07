Pippo Franco ricoverato in gravissime condizioni: “Pregate per lui” (Di martedì 12 luglio 2022) Grande preoccupazione per un personaggio amatissimo del mondo dello spettacolo. Stando alle ultime indiscrezioni Pippo Franco sarebbe stato ricoverato d’urgenza al Gemelli di Roma. Poche ore fa Alessandro Rosica ha parlato di un ictus avuto ieri notte: “Pippo Franco è stato ricoverato al Gemelli di Roma, purtroppo è in condizioni gravissime, a seguito di un ictus avuto questa notte. Le condizioni sono terribili, preghiamo per te, forza leone“. La notizia è appena stata confermata da Fan Page: “Pippo Franco, il popolare comico simbolo del Bagaglino, si ritrova in queste ore ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. Lo confermano a Fanpage. Le condizioni ... Leggi su biccy (Di martedì 12 luglio 2022) Grande preoccupazione per un personaggio amatissimo del mondo dello spettacolo. Stando alle ultime indiscrezionisarebbe statod’urgenza al Gemelli di Roma. Poche ore fa Alessandro Rosica ha parlato di un ictus avuto ieri notte: “è statoal Gemelli di Roma, purtroppo è in, a seguito di un ictus avuto questa notte. Lesono terribili, preghiamo per te, forza leone“. La notizia è appena stata confermata da Fan Page: “, il popolare comico simbolo del Bagaglino, si ritrova in queste orepresso il Policlinico Gemelli di Roma. Lo confermano a Fanpage. Le...

supereroetv : Ma come Pippo Franco in gravissime condizioni? - Stefania_67 : Pippo Franco gravissimo, ricoverato per ictus. Mesi fa al centro di uno scandalo affermò: “Ho fatto il vaccino e po… - adrianomeisss : ?? PIPPO FRANCO RICOVERATO AL GEMELLI IN GRAVI CONDIZIONI - mummy53690440 : Pippo Franco gravissimo, ricoverato per ictus. Mesi fa al centro di uno scandalo affermò: “Ho fatto il vaccino e po… - Investigsocial : Fonte esclusiva Rosica Alessandro. Quanto riportato prima da me, su Pippo Franco, vi aggiorno che le condizioni sta… -